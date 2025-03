Ligue 1 : jusqu’où peut aller Strasbourg ?

C’est une sacrée opération qu’a réussie Strasbourg hier suite à sa victoire sur l’OL (4-2). Le saut au classement (5e) n’est pas spectaculaire puisque le Racing est simplement passé devant sa victime du soir mais le club affirme un peu plus ses ambitions avec cette victoire. C’est aussi un message envoyé aux autres équipes dans ce sprint final, qui s’annonce passionnant. Dans ce match à six avec l’OM, Monaco, Nice, l’OL et le Lille, les Alsaciens semblent être les moins attendus mais en attendant les autres rencontres du week-end où au moins un rival laissera des plumes (Monaco reçoit Nice à 21h ce samedi), ils ne sont qu’à trois longueurs de l’OM.

La suite après cette publicité

Les voilà pleinement lancés dans cette course à l’une des 4 premières places, synonyme de qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Depuis décembre et les 14 derniers matchs, ils sont sur une superbe série de 10 victoires, pour 3 nuls et une seule petite défaite. L’appétit vient en mangeant, et ce n’est désormais plus qu’une place pour la C3 ou la C2 qui est visée. L’ambition dans le jeu s’est traduite par des résultats et la joie particulièrement démonstrative hier sur la pelouse, prolongée dans le vestiaire en dit long sur l’ambiance et la solidarité qui règne dans ce vestiaire. Comme le dit l’adage, le groupe vit et ça se voit.

Strasbourg ne se cache plus

«On n’a encore rien fait, certes on est 5e ce soir et on mérite d’être là où nous sommes mais ça aura vraiment son importance après la 34e journée. C’est ça la réalité» calmait Liam Rosenior en conférence de presse bien conscient qu’il faut avant tout garder les pieds sur terre. Il a d’ailleurs dû hausser le ton à la pause après la mauvaise première mi-temps de ses joueurs et régler quelques ajustements tactiques. «On joue contre de très bonnes équipes. On n’a pas montré notre vrai visage en première mi-temps. C’est aussi important de rester solide dans les moments difficiles pour pouvoir revenir avec un autre visage en 2e mi-temps.»

La suite après cette publicité

«On est une équipe qui joue bien au foot. Et on est prêt pour aller chercher la qualification en Ligue des Champions» osait tout de même l’un des héros du soir, l’Argentin Valentin Barco, au micro de DAZN. À y regarder le calendrier de plus près, Strasbourg a globalement les cartes en main pour réaliser un énorme coup en fin de saison. Après le déplacement à Reims le week-end prochain, il faudra enchaîner deux confrontations face à des adversaires directs en recevant Nice, puis en allant à Monaco. Après cet obstacle, le Racing affrontera Saint-Etienne, Angers (à l’extérieur) et Le Havre, des équipes qui jouent le maintien, mais accueillera aussi le PSG, qui sera déjà champion…