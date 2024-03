Al Nassr : quelle reconversion pour le futur retraité Cristiano Ronaldo ?

«Cristiano un an, après c’est fini. Peut-être deux, je ne sais pas». Présente à Paris avec ses enfants pour le défilé de la marque Vetements, Georgina Rodriguez, conjointe de Cristiano Ronaldo, a lâché une véritable bombe qui a choqué la planète football. En ces mots, la mannequin et femmes d’affaires espagnole a annoncé ce que son compagnon entamait ces dernières saisons en tant que joueur professionnel. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, CR7 est resté silencieux sur sa prochaine reconversion et a, à plusieurs reprises, maintenu sa motivation sportive à gagner encore de nombreux trophées et à battre toujours plus de records. « Mon aventure en Europe est terminée. J’ai la chance d’avoir gagné tout ce que j’avais prévu de gagner dans le football européen. Je sens maintenant que c’est le bon moment pour partager mon expérience en Asie», avait souligné le natif de Funchal après son transfert historique en Arabie saoudite.

Depuis de l’eau a coulé sous les ponts et toutes les options imaginables commencent à être considérées dans les différentes presses internationales. «Il s’est passé des choses dans ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel, qui me font réfléchir davantage à court terme. Les gens disent que je vais jouer jusqu’à 40 ou 41 ans. Je ne fixe pas ces objectifs. Il s’agit simplement de profiter du moment présent, qui est un bon moment. Je me sens bien. Mon corps réagit à la façon dont je l’ai traité au fil des ans. Je suis heureux aussi bien dans mon club qu’en Seleção. J’ai marqué beaucoup de buts, je me sens en bonne forme physique. Il s’agit de profiter du moment présent», avait déclaré l’attaquant portugais, en octobre 2023. La première question, qui déterminera le projet de CR7 à la retraite, est de savoir si l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid restera directement dans le football ou s’il préféra s’éloigner de l’aspect purement sportif et technique.

Rester dans le football

Tout au long de sa grande carrière, CR7 a vécu des moments épiques sur le terrain, où des millions de fans ont été émus par ses buts incroyables et ses brillantes performances dans les différents clubs pour lesquels il a joué. Mais où verrons-nous Cristiano quand il décidera d’arrêter de jouer dans le ballon en tant que professionnel ? Certains supporters espèrent une reconversion classique dans le football pour devenir entraîneur d’une équipe, comme d’autres grands joueurs ont pu le faire par le passé, tels que Zinedine Zidane ou encore Carlo Ancelotti. L’idée de voir Cristiano Ronaldo sur un banc est sans aucun doute dans l’esprit de tous les fans en raison de son caractère bien trempé et de son leadership unique. L’attaquant d’Al Nassr possède l’expérience et les connaissances qui, accompagnées de futurs diplômes de la FIFA, pourraient l’amener à acquérir les qualifications nécessaires pour devenir un entraîneur de grande classe. Autant d’arguments suffisants pour qu’il prenne les commandes d’une équipe, surtout qu’il a été formé par les meilleurs tacticiens de l’histoire qui ont rempli sa carrière d’expériences et de conseils, que CR7 pourra transmettre aux joueurs sous ses ordres.

Deux autres possibilités sont également envisageables pour voir Cristiano Ronaldo rester dans le football. A l’image de Leonardo, de Zlatan Ibrahimovic ou de Deco, une reconversion en tant que directeur sportif ou directeur technique est une possibilité. Se battre pour les intérêts des joueurs d’un club est un rôle que Cristiano Ronaldo pourrait assumer lorsqu’il raccrochera les crampons. Avec ce statut, le Portugais serait un lien direct et fort entre l’institution et les personnes qui portent les maillots de l’équipe. Il s’impliquerait auprès des joueurs, mais avec une certaine distance pour respecter la gestion des entraîneurs. Mais pourquoi pas imaginer un rôle encore plus grand dans la hiérarchie d’un club ? Suivant l’exemple de David Beckham ou de son homonyme brésilien, Ronaldo Il Fenomeno, le meilleur buteur de la sélection portugaise pourrait racheter un club et en devenir le président-propriétaire. Sa fortune personnelle dépasse le milliard de dollars, de quoi acheter une équipe de football. Il pourrait ainsi rejoindre une liste restreinte de personnalités du football ayant acheté une équipe à leur retraite des terrains. Pour une bonne performance administrative, le marketing et la gestion sportive sont très importants, deux domaines dans lesquels Cristiano possède de vastes connaissances après avoir été le visage de plusieurs marques comme Coca-Cola, Giorgio Armani, EA Sports, Poke Stars, Nike ou encore Suzuki.

S’éloigner des pelouses

Tout au long de sa carrière, Cristiano Ronaldo s’est aussi illustré en dehors des pelouses. En tant que véritable businessman, il n’est pas impossible que le footballeur portugais devienne officiellement un homme d’affaires philanthrope à plein temps. Très présent pour les actions caritatives, CR7 pourrait marcher sur les pas de Diego Maradona, Pelé ou Ronaldinho. Des joueurs à la retraite souvent présents dans les tribunes pour les grandes compétitions internationales, capables aussi de rechausser les crampons lors de matchs amicaux ou de matchs d’exhibition caritatifs. Il est également courant de retrouver ces légendes dans les tribunes des stades, lors des cérémonies de remises de trophées ou pendant des tirages au sort. Cristiano et sa femme Georgina connaissent déjà un peu ce monde doré rempli de VIP. Au Portugal, Cristiano Ronaldo est récemment devenu actionnaire majoritaire du groupe médiatique Confina qui possède plusieurs journaux dont Correio da Manha, Record et Jornal de Negocios. Il investit également beaucoup dans l’immobilier et l’hôtellerie portugais. Sans oublier sa collaboration politico-sportive avec l’Arabie saoudite et les différentes actions pour la société saoudienne incluse dans son contrat.

Et pour finir, l’ultime voie qui s’offre à la légende portugaise : la politique. Cela pourrait faire sourire mais grand nombre de joueurs retraités se sont lancés en politique pour tenter d’aider les citoyens. Certains ont commencé là où ils sont nés et ont fait entendre leur voix sur le terrain jusqu’au podium pour encourager les foules à opérer un changement social, comme George Weah et Romário. Prendre la direction d’une institution poltico-sportive comme l’UEFA, la Fédération portugaise de football (FPF) ou encore Ligue portugaise de football professionnel (LPFP) ne serait pas une idée totalement saugrenue pour Cristiano Ronaldo dont la voix a toujours atteint une portée considérable dans la société, à l’heure où le Portugal traverse une crise politico-sociale marquée par la démission du Premier ministre socialiste, António Costa, après un scandale de corruption. Les reconversions seront multiples mais pour le moment, CR7 reste concentré sur le club saoudien d’Al Nassr et notamment la Ligue des Champions AFC. Ils affrontent ce lundi soir le club émirati d’Al Nain en quart de finale retour de la compétition.