L'AC Milan est très chaud sur Houssem Aouar !

La suite après cette publicité

On avait presque fini par croire qu'il ne jouait plus à l'OL. Banni par Peter Bosz après son été mouvementé et son vrai faux départ à Nottingham Forrest, Houssem Aouar traînait son spleen sur le banc de touche lyonnais, voyant son équipe se déliter au fur et à mesure de la saison. Fort heureusement pour le Gone de 24 ans, le technicien néerlandais a pris la porte et Laurent Blanc est arrivé.

Depuis l'arrivée du coach à la touillette sur le banc de touche du club rhodanien, l'international tricolore revit et a retrouvé un statut de titulaire sur les cinq derniers matches de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse sur son renouveau, Houssem Aouar remerciait Laurent Blanc de lui avoir donné sa confiance et assurait qu'il était l'homme de la situation pour redresser le club. Si pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas avec une décevante 8e place de L1 à 10 points du 3e Rennes, tout porte à croire que l'OL peut espérer des joueurs meilleurs, notamment grâce à une condition physique qui sera bien plus optimale à la reprise du championnat de France fin décembre.

L'AC Milan est séduit par le profil d'Aouar et par son statut d'agent libre

Même constat pour Houssem Aouar qui va pouvoir aborder sa fin de saison de la meilleure des manières avant peut-être de s'envoler vers une nouvelle destination l'été prochain, lui qui sera libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier 2023. Et sa future fin de contrat à Lyon va forcément jouer en sa faveur. Ils sont toujours nombreux à suivre sa situation. De Naples en passant par le Betis Séville, le Séville FC, la Real Sociedad, ils sont tous prêts à dégainer et continuent de suivre ses performances.

Mais tapi dans l'ombre, un club avance ses pions, sans doute plus que les autres. Selon nos informations, il s'agit de l'AC Milan qui apprécie autant les qualités du joueur que son futur statut d'agent libre. Le club lombard est en pleine renaissance depuis quelques mois entre un titre de champion d'Italie en 2021-22, une actuelle 2e place en Serie A derrière le Napoli et surtout un 1/8e de finale de Ligue des Champions à disputer contre Tottenham en février. Autant d'atouts pour l'emblématique club italien qui pourrait trouver grâce aux yeux du joueur, dont l'envie est de trouver un club aux grandes ambitions sportives. Reste désormais à Milan de passer réellement à l'offensive. Une chose est sûre, en interne chez les Rossoneri, on y pense très sérieusement.