Naples : énorme rebondissement dans le dossier Victor Osimhen !

Dans un mercato relativement calme qui a été touché de plein fouet par les tournois continentaux et les JO, peu de dossiers animent les débats en ce moment. Pourtant, certains avenirs font plus jaser que d’autres. C’est le cas de celui de Victor Osimhen. Auteur de plusieurs grosses saisons avec Naples, l’ancien du LOSC s’est affirmé comme étant l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Alors qu’il avait prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec les Partenopei la saison passée, un accord tacite existait entre les deux parties pour une vente cet été. Pourtant, rien ne se passe comme prévu dans ce mercato qui ne semble pas s’emballer autour du joueur de 25 ans.

Dès lors et comme le rapportait plusieurs sources transalpines ces derniers jours, l’international nigérian (35 sélections, 21 buts) est bien parti pour rester à Naples. De quoi crisper la direction italienne, pourtant décidée à le laisser filer et ainsi se libérer d’un salaire estimé à 10 millions d’euros (plus bonus) par saison. Malgré cette ambition, aucune écurie ne se presse pour s’offrir ses services et le cas du natif de Lagos commence à provoquer l’ire du board napolitain. Outre une clause libératoire de 130 millions d’euros qui refroidit beaucoup de courtisans, une bien mauvaise nouvelle vient d’arriver aux oreilles de la direction du club de Campanie.

Naples en grand danger pour Victor Osimhen avec le retrait de Chelsea

En effet, à en croire les dernières informations de Sky Italia, Chelsea n’est plus intéressé à l’idée de recruter Osimhen. Un tremblement de terre pour les Partenopei alors que les Blues étaient des courtisans de longue date du buteur d’1m86 et avaient déjà fait des approches concrètes pour ce dernier. Ce retrait s’explique par plusieurs raisons. Dans un premier temps, les Londoniens sont sur le point de recruter Samu Omorodion en provenance de l’Atlético de Madrid. Avec l’arrivée du buteur espagnol de 20 ans, les pensionnaires de Stamford Bridge n’auront pas besoin d’un autre attaquant, d’autant que les négociations avec Naples s’annonçaient piégeuses sur le plan financier.

Dès lors, ce retrait fait courir un énorme risque à Naples. Désireux d’enrôler Romelu Lukaku, qui appartient encore à Chelsea, les dirigeants napolitains vont également être piégés dans ce dossier si leur numéro 9 restait du côté du Stadio Diego Armando Maradona cet été. Surtout, un non-départ de Victor Osimhen chamboule les plans dans le sud de l’Italie et bloque totalement le reste du mercato. Selon les informations italiennes, les autres courtisans de l’attaquant nigérian sont encore là. Ainsi, le Paris Saint-Germain, Arsenal et l’Arabie saoudite lorgnent l’ancien Lillois. Pour autant, ces intérêts ne sont pas aussi concrets que celui que pouvait afficher Chelsea par le passé. Une bien mauvaise nouvelle pour le Napoli donc…