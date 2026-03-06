PSG : Illya Zabarnyi très déçu après la défaite contre Monaco

Bougé tout au long du match, le Paris Saint-Germain s’est logiquement incliné contre l’AS Monaco au Parc des Princes (3-1). En difficulté, les Parisiens n’ont jamais réussi à revenir au score et concèdent leur première défaite de la saison à domicile. De quoi semer le doute avant un huitième de finale très attendu contre Chelsea, dès mardi.

«C’est le football. C’est une déception, surtout que nous n’avions pas encore perdu à domicile cette saison . Il va falloir relever la tête avant le match contre Chelsea. C’est dommage pour nos supporters. Nous avons joué quatre fois contre Monaco, donc nous savons comment les affronter, mais nous devons être plus efficaces et réussir à marquer», a lâché le défenseur central parisien de 23 ans, Illya Zabarnyi, sur Ligue 1+.