AS Roma : José Mourinho fait une grande annonce pour son avenir

Battu par Bologne ce dimanche (0-2), l’AS Roma a enchaîné un troisième match sans victoire et pointe à la 7e place de Serie A. Et à l’issue de cette nouvelle défaite, José Mourinho en a profité pour longuement s’exprimer sur son avenir. Et alors que plusieurs clubs et sélections s’offraient à lui, le manager de 60 ans a fait une annonce qui devrait plaire aux supporters du club romain.

«Je veux rester ici. Je suis disponible. Je n’en ai pas encore parlé avec les propriétaires, mais quand je vois les fans qui sont là après cette performance, je me dis qu’il serait difficile pour moi de me séparer d’eux. Ce serait difficile pour moi de me séparer d’eux, si nous nous séparons, ce ne sera pas ma décision. Si je pars à la fin de la saison, ce ne sera jamais ma décision. Je veux continuer ici et je l’ai dit parce que parfois, il vaut mieux être clair, a expliqué le Special One devant la presse. Si je ne suis pas la bonne personne pour eux, je respecte cela. Je dois décider de ma vie non pas en juin, mais avant».