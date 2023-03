Vidéo : les choix de Didier Deschamps font rager Twitter

La suite après cette publicité

Didier Deschamps vient de dévoiler sa première liste post Coupe du Monde. Le sélectionneur français a fait appel à quelques nouveaux, et des anciens, mais ces choix ne plaisent pas à tout le monde. Pour commencer, sur les réseaux sociaux, bon nombre de supporters ne comprennent pas pourquoi Camavinga est appelé comme défenseur, d’autres auraient voulu voir Todibo et Lafont honorer une première sélection. Par contre, de nombreux internautes sont très heureux de voir Samba, Fofana et Thuram débarquer en équipe nationale.

