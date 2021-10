Belgique : Romelu Lukaku quitte le rassemblement

Alors que la Belgique doit affronter l'Italie ce dimanche (15h, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato), dans le cadre de la petite finale (pour la 3ème place) de la Ligue des Nations, Roberto Martinez ne pourra pas compter sur Romelu Lukaku (28 ans). Les Diables Rouges ont annoncé ce samedi sur leur compte Twitter que le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avait quitté le rassemblement.

«Romelu Lukaku souffre de fatigue musculaire, tout comme Eden Hazard. Ils ne sont pas dans les meilleures conditions pour jouer. Ils quittent le camp de l'équipe nationale à cause de ces problèmes mais je ne sais pas combien de temps ils seront absents», a précisé Martinez en conférence de presse. La première nation au classement FIFA se présentera avec une équipe très affaiblie face aux champions d'Europe en titre. La Belgique déplore en effet les forfaits des frères Hazard, Eden et Thorgan, mais aussi de Thomas Foket et Thomas Meunier, qui ont également déjà quitté leurs partenaires ces derniers jours ou ces dernières heures.