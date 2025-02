OM : le clin d’oeil d’Ismaël Bennacer à Samir Nasri

Ismaël Bennacer a été biberonné aux exploits de Samir Nasri à l’OM. Fan du club phocéen depuis la première heure, l’international algérien a raconté ce mercredi, lors de sa présentation comme nouveau joueur marseillais, l’admiration qu’il portait à son aîné. Il a également expliqué les raisons de son choix de porter le numéro 22 à Marseille, avec un petit clin d’œil sympa pour l’ancien international tricolore.

La suite après cette publicité

«Samir, c’est quelqu’un que je connais personnellement. C’est un joueur qui était top, top, top. Je l’ai beaucoup aimé à l’OM. J’ai regardé des matchs et c’était aussi un de mes joueurs préférés, a souri le joueur de 27 ans. J’espère lui faire un petit peu honneur en portant son numéro. C’est un numéro que j’aime bien aussi, mon père aime bien ce numéro et il m’a direct dit de prendre le 22 si je pouvais. C’est un numéro que j’ai aussi en équipe nationale et j’aime beaucoup ce numéro." En plus de ça, c’était le numéro de Nasri donc, du coup, c’est quelque chose d’important.»