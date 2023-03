PL, Leeds : Illan Meslier bat un record impressionnant

Illan Meslier marque l’histoire de son empreinte en Premier League. Titulaire une fois de plus ce samedi lors de la victoire de Leeds face à Wolverhampton (2-4), le jeune Français a par la même occasion battu un record symbolique. À l’âge de 23 ans et 16 jours, il est devenu le plus jeune gardien de l’histoire de la Premier League à atteindre le cap des 100 matches.

La suite après cette publicité

Une performance exceptionnelle pour le géant d’un mètre 97, qui n’en finit plus de séduire les observateurs en Angleterre. Lui qui est parti chez les Peacocks en 2019, il avait commencé sa carrière avec Lorient 2018. Titulaire indiscutable avec les Espoirs en équipe de France, il n’a toutefois toujours pas été appelé avec les A par Didier Deschamps. Une première convocation qui ne devrait pas tarder.

À lire

Pourquoi Illan Meslier reste avec les Espoirs