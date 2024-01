La solution de Chelsea pour le départ d’Armando Broja

Cet hiver, Chelsea est plutôt calme sur le mercato hivernal. Une tendance qui est différente des dernières périodes de transfert. Mais dans le sens des départs, les Blues pourraient se montrer plus actifs dans les prochains jours, dans le but de rééquilibrer les finances du club londonien. D’après les informations du tabloïd The Sun, l’attaquant Armando Broja (22 ans) pourrait plier bagages cet hiver.

La suite après cette publicité

En revanche, peu de clubs peuvent s’aligner sur les 35 millions d’euros attendus par Chelsea. Ainsi, pour faciliter les clubs de Premier League - avec Wolverhampton et Fulham en tête - l’opération pourrait se faire en deux temps. À l’image d’un Lewis Hall à Newcastle, les Blues pourraient prêter l’Albanais pour les six prochains mois, avec une obligation d’achat à la clé. Cette saison, Broja a joué 17 matchs toutes compétitions confondues, pour deux buts et une passes décisive.