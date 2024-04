Lille-OM : l’énorme coup de gueule de Jean-Louis Gasset

L’Olympique de Marseille perd très gros ! Moins d’une semaine après avoir chuté à domicile contre le Paris Saint-Germain, l’OM se déplaçait à Pierre-Mauroy pour y défier Lille en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Une opposition cruciale pour le club phocéen, qui restant sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, entendait rompre avec sa spirale négative et retrouvait des couleurs en championnat. Mais face à un adversaire pleinement impliqué dans la course à l’Europe, la tâche s’annonçait loin d’être évidente et les hommes de Jean-Louis Gasset ont totalement déjoué.

Décevant offensivement, les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang n’ont pas su mettre en difficulté leurs adversaires. En contrepartie, les Dogues ont exploité à merveille les maladresses défensives phocéennes. Si Pau Lopez a longtemps repoussé l’échéance en première période, il a fini par être plombé par sa défense, à l’image de cette passe en retrait hasardeuse de Luis Henrique, qui, mettant en difficulté Samuel Gigot, a conduit à l’ouverture du score lilloise sur penalty. Derrière, un nouveau ballon perdu d’Amine Harit offrait le but de break sur un plateau à Rémy Cabella, bien inspiré en dehors de la surface. La réduction de l’écart phocéenne, bien aidée par Ismaily, restera anecdotique, car c’est bien Lille qui faisait preuve de caractère pour se mettre définitivement à l’abri (3-1) et se hisser sur le podium. Replongeant dans ses travers, l’OM accuse désormais un retard de dix points sur son adversaire du soir.

Dérouté par la prestation globale de son équipe, Jordan Veretout en avait gros sur le cœur à l’issue du coup de sifflet final. «On a été mauvais. On donne le match et à ce niveau-là, on n’a pas le droit. La saison n’est pas finie mais il va vite falloir se remettre la tête à l’endroit. Cravacher et travailler car c’est beaucoup trop insuffisant ce soir. Ils nous ont baladés, on leur donne des buts. On n’a pas le droit quand on est l’Olympique de Marseille et que tu as des ambitions», regrettait le milieu de terrain marseillais. Malgré un effectif diminué en raison d’une infirmerie qui ne désemplit pas, l’ex-Nantais pas souhaité se trouver des excuses et a appelé à une remise en question générale : «il faut aussi arrêter de se cacher derrière les blessés. On a un effectif qui est construit au début de saison. Si les joueurs sont ici, c’est qu’ils ont les capacités. Maintenant, il faut élever le niveau, car c’est trop insuffisant. On ne peut pas faire un match moyen et deux nuls. Il faut que tout le monde se remette en question et retourner au travail car ce n’est pas digne de l’OM.»

Dans la lignée des propos de son joueur, Jean-Louis Gasset a été encore plus virulent avec son groupe. Habituellement optimiste et très calme devant les caméras, le technicien phocéen est, cette fois-ci, apparu très énervé au moment de débriefer la rencontre. «Le sentiment qui m’anime ? La colère. On avait l’opportunité, malgré une saison en dents de scie, de pouvoir espérer en ayant six matchs de championnat ensuite. Et on a donné le match, on n’a fait que des cadeaux, on a manqué des buts… on a été nuls. Contre Paris, j’étais frustré parce qu’on avait mis les ingrédients pour faire douter une belle équipe. Là ce soir, on a été mangés, dans les duels, dans l’envie, sur les 30 derniers mètres. On a des situations qu’on doit finir, même en première période. Mais on dirait qu’on a peur… je ne sais pas de quoi», a exprimé le technicien de 70 ans au micro de Prime Video. «La qualification en C1 ? Si on avait pris des points ce soir, on avait un petit espoir encore. Mais quand on donne le match, c’est honteux». S’il a probablement tiré un trait sur ses espoirs de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM a montré un visage bien inquiétant à quelques jours de son quart de finale aller de Ligue Europa contre le Benfica.