Liverpool - Manchester United : les notes du match

Le grand classique du football anglais, c'était cet après-midi ! Et il y a bien longtemps que cette confrontation entre les Reds et les Red Devils n'avait pas eu autant d'enjeu, du moins en Premier League. Effectivement, les Mancuniens pointaient en tête de la Premier League, avec trois points d'avance sur les Liverpuldiens, troisièmes. Autant dire que ce match devait déjà être décisif en vue de la course au titre, où sont engagées bien d'autres équipes comme Leicester, Manchester City et Tottenham. Pour ce duel, on avait en plus du très lourd sur la pelouse, même si Klopp était encore privé de bon nombres de joueurs en défense, en plus de Diogo Jota. Il fallait noter les débuts de Thiago Alcantara à Anfield. En face, OGS préférait toujours Martial à Cavani en pointe de l'attaque, alors que Pogba était bien titulaire.

D'entrée, c'est l'équipe locale qui contrôlait les débats. Les Reds multipliaient ainsi les offensives intéressantes dans la moitié de terrain rivale, avec un Robertson assez dangereux à gauche, à l'image de sa frappe qui a filé au-dessus de la barre des cages défendues par De Gea (14e). Roberto Firmino, servi en retrait par Mané, préférait frapper alors que Robertson était seul au deuxième poteau (17e). Le pressing assez haut des Reds empêchait les Mancuniens de ressortir le ballon, rendant Paul Pogba et ses partenaires totalement inoffensifs. Shaqiri, puis Firmino et Salah (22e) voyaient leur tentative être contrée ou non cadrée, et les Reds commençaient à dominer de façon outrageuse.

Les gardiens, décisifs en fin de match

Bruno Fernandes était cependant à deux doigts de climatiser tout Liverpool avec un coup franc qui frôlait la lucarne (34e). Dans la foulée, Salah et Firmino négociaient mal une contre-attaque et cette dernière se terminait par une frappe sans danger du Brésilien (35e). La rencontre avait un rythme assez fou, mais les imprécisions techniques des deux côtés nous privaient de buts. Peu à peu, les débats commençaient d'ailleurs à s'équilibrer, et Manchester United était de moins en moins inquiété. Les deux équipes rentraient donc au vestiaire sur ce score de 0-0. Au retour sur le pré, Liverpool continuait de jouait assez haut, mais Manchester commençait à trouver quelques failles, et Bruno Fernandes se réveillait peu à peu.

Mais ces quelques minutes de folie mancunienne se sont vite évaporées, et les locaux reprenaient le contrôle. Maguire empêchait Firmino de reprendre à bout portant devant De Gea, après un bon centre de Robertson (59e). Entouré de plusieurs joueurs, Salah voyait sa frappe être contrée (61e). Puis, nouvelles séquences de folie des deux côtés avec des attaques incessantes. Il n'y avait cependant pas d'occasions sérieuses à se mettre sous la dent, toujours à cause de ces lacunes dans le dernier geste d'une part et d'autre. Alisson, peut inquiété ce soir, sortait une parade décisive devant Bruno Fernandes (75e). Dans la foulée, c'était au tour de David De Gea de briller, avec une main décisive sur une frappe lointaine de Thiago (78e). Alisson a ensuite sorti une nouvelle intervention providentielle, face à Pogba cette fois (83e). Le score n'a pas bougé, et ce match nul pourrait bien faire les affaires des deux équipes.

L'homme du match : Alisson (7) : le portier liverpuldien n'a pratiquement pas eu à intervenir pendant une grande partie de la rencontre. Mais sur la fin de match, il a sauvé les siens. C'est effectivement à un quart d'heure de la fin qu'il a enfin du s'employer à fond pour la première fois, avec une belle parade du pied devant Bruno Fernandes. Il récidive ensuite face à Paul Pogba (83e). Décisif.

Liverpool

Alisson (7,5) : voir ci-dessus.

Alexander-Arnold (6) : un peu effacé lors du premier round, l'international anglais est monté en puissance au fur et à mesure que la rencontre avançait, et c'est surtout en deuxième période qu'on l'a vu toucher beaucoup de ballons, se montrant très tranchant. Défensivement, il a été impeccable, et ce alors qu'il avait un sacré client comme Bruno Fernandes face à lui. Il a par exemple dégouté le Portugais à la 52e, avec une intervention fantastique dans la surface.

Henderson (6) : toujours aligné en défense, Hendo n'a pas fait tâche, contrairement à d'autres matchs où il a peut-être eu un peu plus de mal. Moins en vue que son acolyte Fabinho car il a moins dû intervenir dans les duels, l'Anglais a cependant été assez solide, alors qu'il avait des joueurs plutôt rapides face à lui. En revanche, son absence continue de peser au milieu.

Fabinho (7) : lui aussi continue de dépanner en défense, et si on met de côté quelques positionnements un peu hasardeux sur des séquences de transitions adverses, il a bien tenu son rang dans la charnière. Il a remporté plusieurs duels, coupé plusieurs offensives et n'a jamais vraiment été pris à défaut par ses vis à vis. En fin de match, il brille par exemple en ôtant le ballon des pieds de Rashford alors que l'Anglais s'apprêtait à frapper. Son positionnement habituel plus haut lui a permis de relancer le jeu plus proprement.

Robertson (6) : comme à son habitude, il a été intenable sur le côté gauche des Reds. Il a multiplié les montées sur son côté gauche, déstabilisant complètement l'arrière-garde mancunienne. Plusieurs bons ballons dans la boîte et quelques combinaisons intéressantes sont à mettre à son actif. Défensivement, il a été précieux, avec une bonne intervention devant Rashford dans sa surface (18e) par exemple. Alors que le chrono défilait, il a cependant un peu commencé à s'essouffler, probablement à cause de la fatigue et du calendrier infernal de son équipe.

Wijnaldum (5,5) : le milieu de terrain néerlandais a rendu une copie correcte, sans plus. Il a fait le boulot, tant lorsqu'il fallait attaquer que quand il fallait défendre, avec un énorme volume de jeu, mais n'a apporté aucune véritable plus-value balle au pied. Beaucoup de jeu en retrait, et un déficit de créativité assez criant qu'il n'a pas réussi à masquer par des montées décisives comme c'est souvent le cas. Fatigué, il a laissé sa place à Milner (89e).

Thiago Alcantara (6) : pour ses débuts à Anfield, le maestro espagnol a livré une prestation en dents de scie. Il a très bien commencé, dictant le jeu de son équipe, mais a vite disparu. Et ainsi de suite : des séquences où il a endossé son rôle de maestro à merveille, avant de re disparaître et de subir. Capable du meilleur, du très bon même, comme du pire. Quelques ballons perdus par ci par là également. En fin de partie, il a tenté sa chance à plusieurs reprises depuis l'extérieur de la surface, sans réussite, mais avec le mérite de créer du danger. Pas un mauvais match, loin de là, mais on est en droit d'en attendre un peu plus.

Salah (4) : la star égyptienne n'a pas réalisé un grand match dans son arène. Il a été très imprécis lorsqu'il a reçu le cuir dans la surface adverse, ratant plusieurs dribbles dans des situations de un contre un, et ne sachant pas exploiter quelques ballons intéressants. En revanche, on peut lui accorder une sacrée capacité à toujours se retrouver dans des situations intéressantes dans la surface adverse.

Mané (6) : il était dans un rôle un peu plus axial qu'à l'accoutumée aujourd'hui, et ça ne l'a visiblement pas trop perturbé. Au contraire, il a rendu fous les défenseurs mancuniens, qui ne savaient pas comment défendre sur lui. Il a ainsi été impliqué sur toutes les situations chaudes de son équipe pratiquement. Le Sénégalais a aussi été assez précieux dans son jeu dos au but, enfilant un costume de pivot qu'on ne lui connaissait pas forcément.

Shaqiri (5) : l'ailier suisse n'a pas vraiment rendu la confiance accordée par son coach en cette fin d'après-midi. Sur le côté droit, il a été assez inoffensif, ne faisant pratiquement aucune différence dans les derniers mètres, même si on a senti de bonnes intentions. En deuxième période, il a joué un peu plus bas et a touché plus de ballons, jouant assez simple et propre, mais n'a créé aucun réel danger. Curtis Jones a pris sa place (75e), mais n'a pas vraiment pu se montrer.

Firmino (3,5) : le Brésilien aurait pu, et aurait dû, faire bien mieux. C'est simple, il a enchaîné les mauvais choix dans les derniers mètres, ne bonifiant pratiquement aucun ballon adressé à lui ce soir. Parfois, il a même semblé gêner un peu ses partenaires, se marchant dessus avec Salah ou Mané, et contrairement au Sénégalais par exemple, son apport dans le jeu a été très pauvre. Remplacé par Origi (85e), auteur d'une entrée anecdotique.

