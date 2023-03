JT Foot Mercato : les dossiers brûlants du mercato du Barça

Avis de tempête à Barcelone

L’actualité est particulièrement agitée au Barça ces dernières semaines. En plus de devoir gérer l’affaire Negreira, le président Joan Laporta a appris hier que le contrat professionnel du jeune Gavi a été annulé par la justice espagnole. Selon The Times, Manchester City et Liverpool sont prêts à sauter sur l’occasion et suivent très attentivement l’évolution de cette affaire. Un départ du crack de 18 ans pousserait définitivement le Barça à recruter dans ce secteur. Bernardo Silva est toujours le grand objectif, mais la piste Ilkay Gündogan est bien plus avancée à en croire Mundo Deportivo. La raison, c’est que le milieu de terrain de 32 ans est libre de tout contrat à partir de juin alors que l’ancien Monégasque coûterait 80 millions d’euros. Il y a quand même une bonne nouvelle pour les supporters des Culés puisque la perspective d’un départ de Sergio Busquets s’éloigne. Le représentant de l’Espagnol a rencontré les dirigeants du FC Barcelone et une première offre de prolongation a été formulée. Selon Sport, il s’agirait d’un contrat d’un an plus une année supplémentaire en option en fonction des matches joués la saison prochaine. Enfin, son salaire serait compris entre trois et quatre millions d’euros par an. Et pour être bien complet, le Barça étudie la piste Joao Cancelo, qui est actuellement prêté par Manchester City au Bayern Munich. Le club allemand ne devrait pas lever l’option d’achat de 70 millions d’euros. Un retour à City semble compliqué pour le Portugais si Pep Guardiola reste en poste. Le journal Sport explique que le Barça n’est pas insensible au profil du latéral et suit avec attention sa situation.

Messi veut toucher plus que Ronaldo

Le 30 juin prochain, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football sera libre de tout contrat. Lionel Messi était proche d’une prolongation avec le PSG, mais la tendance se serait inversée depuis quelques mois. L’élimination en Ligue des Champions a conforté les dirigeants parisiens dans l’idée de construire l’équipe autour de Kylian Mbappé. Messi a beau être Messi, ce dernier se rapproche doucement de la fin. La Pulga veut donc s’offrir un dernier challenge. Selon le quotidien argentin Olé, Lionel Messi ne discuterait qu’avec un seul club pour le moment et c’est le PSG. Le numéro 30 parisien veut rester sur le Vieux Continent afin d’être prêt pour disputer la Copa America qui se déroulera à l’été 2024. Mais la célèbre émission espagnole El Chiringuito a lâché une bombe. Al Hilal n’aurait pas abandonné l’idée de s’offrir le septuple ballon d’or et ainsi faire renaître la mythique rivalité avec Cristiano Ronaldo. Et visiblement, le clan Messi ne serait pas contre, mais à une condition ! Avoir un meilleur salaire que son rival historique. L’émission espagnole révèle que le clan de la Pulga réclame pas moins de 600 millions d’euros à Al Hilal ! Le média espagnol ne précise pas toutefois les modalités contractuelles et la répartition financière concernant la demande du clan Messi. Pour rappel, CR7 touche plus de 200 millions d’euros par an à Al Nassr.

Un ancien du Barça rêve de Messi

À l’occasion d’un entretien accordé à la radio RAC1, le récent retraité Gerard Piqué a envoyé un petit message à son ancien coéquipier. «Lui seul connaît son avenir. Il a gagné la Coupe du Monde, qui était son grand rêve et le titre qu’il n’avait pas encore gagné. Il l’a gagnée et personne ne peut plus douter qu’il est le meilleur de l’histoire. Quelle que soit sa décision, ce sera à lui de décider où il peut trouver le bonheur et s’il veut continuer à concourir au plus haut niveau. S’il veut continuer la compétition, le Barça peut être dans ses plans, s’il veut arrêter à ce niveau, alors peut-être qu’il ira en MLS. Ce serait génial, pour tout ce qu’il nous a fait ressentir, si Messi jouait à nouveau pour le Barça.»