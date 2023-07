Les chiffres de la vente de Franck Honorat à M’Gladbach

La suite après cette publicité

Alors que Sky Germany a annoncé plus tôt dans la soirée un accord entre Brest et le Borussia Mönchengladbach, nous sommes en mesure de confirmer cette information. Un contrat de 5 ans attend l’ailier qui a marqué 6 buts et délivré 6 offrandes en 35 matches la saison dernière. Le transfert va avoisiner les 10 millions d’euros.

A cela s’ajoute un pourcentage à la revente de 15% pour les Bretons. Après avoir refusé une offre de 12 millions d’euros (+ 2M€ de bonus) l’an dernier, Brest réussit quand même à retomber sur ses pattes avec ce transfert. Honorat a été l’auteur d’une saison pleine il y a deux ans avec Brest (11 buts et 4 passes décisives en 34 matches de L1) et il a été l’un des artisans du maintien du SB29 la saison passée.

