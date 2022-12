JT Foot Mercato : les arbitres font polémique à la Coupe du Monde

La suite après cette publicité

L'arbitrage polémique des quarts de finale

Depuis le début du Mondial, les polémiques sur l'arbitrage s'enchaînent. À commencer par Antonio Mateu Lahoz, qui officiait pendant Argentine-Pays-Bas. Avec pas moins de 16 cartons jaunes et un rouge distribués, l’arbitre espagnol a perdu le contrôle de la partie. Une prestation qui n’a pas plus à Léo Messi qui l’a fait savoir après la rencontre. Visiblement, l'attaquant argentin a été entendu puisque la FIFA a décidé de ne pas conserver l'arbitre pour la suite de la compétition. Mateu Lahoz est loin d’être le seul arbitre critiqué à l’occasion de ces quarts de finale. Après la défaite du Portugal contre le Maroc (0-1), Bruno Fernandes a dit tout le bien qu’il pensait de l’homme en noir : «est-ce qu’ils vont donner la Coupe du Monde à l’Argentine ? Je ne sais pas. Je m’en fous, je vais dire ce que je pense et les emmerder. Il est très étrange que dans notre match, il y ait un arbitre d'un pays qui est encore en lice et qu'il n'y ait pas d'arbitre portugais. » Pour éviter tout conflit d'intérêts, la FIFA a d'ores et déjà annoncé que les arbitres français Clément Turpin et Stéphanie Frappart ne sont pas retenus pour la fin de la compétition en raison du parcours des Bleus.

Léo Messi pète un câble

Réputé pour son calme et malgré son expérience, Lionel Messi a perdu ses nerfs après le quart de finale de l’Argentine contre les Pays-Bas (2-2, 4-3 au TAB). Alors qu’il se rend à l'interview d’après match, le capitaine de l'Albiceleste s’en prend violemment au Néerlandais Wout Weghorst. La pulga lâche un cinglant : «qu'est-ce que tu regardes, idiot ? Va là-bas ! » La star du PSG a ensuite expliqué son craquage à la chaîne de télé argentine : « Le 19, depuis qu’il est entré en jeu, il a commencé à nous provoquer, à nous bousculer, à nous dire des choses… Je respecte toujours tout le monde, j’aime qu’ils me respectent aussi.»

Le PSG rêve de Marcus Rashford

Le Paris Saint-Germain envisagerait de faire une folie pour Marcus Rashford ! Cette piste ne date pas d'hier, mais cette fois-ci, Paris pourrait passer aux choses sérieuses. La situation contractuelle de Marcus Rashford joue beaucoup puisqu'il sera libre l'été prochain et ce dernier ne semble pas très enclin à vouloir prolonger l'aventure avec son club formateur. Le PSG, par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi, lui a déjà fait part publiquement de son intérêt. Selon The Mirror, le PSG envisage d'offrir un salaire démentiel de 850.000 livres par semaine, soit presque 1 million d'euros, pour le convaincre de signer. Le Telegraph n'évoque pas de chiffres, mais confirme l'intérêt des Parisiens pour le joueur de 25 ans. Le Bayern Munich et le Betis sont présentés comme les autres principaux candidats. Mais la bonne relation entre Marcus Rashford et Kylian Mbappé, qui n'hésitent pas à s'envoyer des messages publics, pourrait faire pencher la balance.