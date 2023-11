Le Real Madrid face à une bataille des gardiens totalement inattendue !

Pollué par les blessures, le début de saison du Real Madrid était marqué par un sacré coup dur avec la rupture du ligament croisé de Thibaut Courtois. Privé pour la saison ou presque de son gardien belge, le club merengue a donc accéléré pendant le mercato et c’est finalement Kepa Arrizabalaga (29 ans) qui a posé ses valises en provenance de Chelsea. Grand fan d’Iker Casillas et voulant relancer sa carrière, le portier basque a plutôt bien tenu son rang. Avec déjà 13 matches à son actif, il compte déjà 6 clean-sheets et seulement 10 buts concédés avec la Casa Blanca. Solide et rassurant, il livre un bilan tout à fait correct.

«Je qualifierais mes deux mois ici de très positifs. En équipe, nous sommes dans une bonne dynamique. Nous avons bien commencé la saison, même si elle est longue et qu’il faut continuer. Nous sommes sur la bonne voie, nous prenons des mesures et nous nous sentons mieux. La saison est longue et les notes sont données à la fin. Je l’ai dit le jour de la présentation et j’y pense encore, mais nous ne sommes pas en ce moment pour négocier mon contrat. Nous sommes en octobre et au milieu de nombreux matchs. Désormais, l’accent est mis sur chaque match et chaque séance d’entraînement», confiait-il le mois dernier à AS. Disputant deux matches depuis et notamment le Clasico remporté contre le FC Barcelone (2-1), il a été victime d’une déchirure des abducteurs. Une blessure qui a relancé les débats à son sujet.

Si les performances de Kepa Arrizabalaga ne sont pas remises en cause, ce sont bien celles de celui qui l’a remplacé, à savoir Andriy Lunin, qui ont été saluées. Assurant l’intérim au pied levé notamment contre Braga en Ligue des Champions (3-0), le portier ukrainien de 24 ans a particulièrement brillé en repoussant un penalty. Titulaire ensuite contre Valence (5-1) et Cadix (3-0), il a de nouveau fait des interventions solides et apporté beaucoup de satisfaction. Cette saison, il a disputé 5 rencontres pour 3 clean sheets et seulement 2 buts concédés. Des chiffres solides pour le natif de Krasnogard, qui arrive d’ailleurs en fin de contrat à l’issue de la saison. Sa compagne a d’ailleurs évoqué récemment un possible départ face au peu de temps de jeu dont il dispose. Ses dernières performances ont au moins eu le mérite de relancer le débat sur le poste de numéro un de la Casa Blanca.

Confiant en ses qualités, Andriy Lunin veut renverser la hiérarchie. «Il travaille dur pour être numéro un dans la meilleure équipe du monde, le Real Madrid. Il s’efforce de rendre cette saison meilleure que la précédente», ont d’ailleurs déclaré des proches de l’Ukrainien à AS. Cependant, la bonne dynamique d’Andriy Lunin risque de ne pas suffire. Si Andriy Lunin devrait jouer mercredi contre le Napoli, Kepa Arrizabalaga a de fortes chances de disputer la prochaine journée de Liga. Une information qui est sortie directement de la bouche du coach de la Casa Blanca, Carlo Ancelotti : «l’important est que Lunin ait été prêt lorsque Kepa a été blessé et il s’est bien comporté. Mais je pense que Kepa va revenir pour le match contre Grenade et s’il est prêt pour ce match, Kepa va jouer.» Souhaitant le départ de l’Ukrainien cet été, Carlo Ancelotti n’a donc pas changé vraiment sa position même s’il reste content d’avoir pu s’appuyer sur son intérim dans les buts. Si la presse espagnole est ouverte au débat, cela ne semble pas être le cas de celui qu’on surnomme Don Carlo …