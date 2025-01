Atlético de Madrid : Robin Le Normand est enfin de retour

Robin Le Normand, défenseur de l’Atlético de Madrid et champion d’europe, est sur le point de faire son grand retour sur le terrain en tant que titulaire après une longue absence due à une blessure à la tête, survenue lors du derby contre le Real Madrid en septembre dernier. Après plusieurs mois d’entraînement avec un casque de protection, Le Normand a progressivement repris la compétition, notamment en jouant 45 minutes lors du match contre Cacereño. L’Atlético, qui a repris l’entraînement après la pause de Noël, se prépare pour un match de Coupe du Roi contre Marbella, où l’Espagnol devrait jouer un rôle crucial aux côtés de Witsel ou Azpilicueta.

Ce match est une très bonne occasion pour Le Normand de retrouver sa forme compétitive et d’assumer un rôle important au sein de la rigoureuse défense de Diego Simeone, qu’il avait néanmoins déjà commencé à diriger avant sa blessure. Selon Marca, d’autres joueurs de l’équipe auront l’opportunité de se montrer à l’occasion de cette rencontre de coupe, notamment Reinildo, Riquelme, Lino et Musso. L’un des objectifs de l’Atlético pour 2025 sera donc de récupérer la meilleure version de Robin, et ce match pourrait être une étape significative dans son retour à la compétition.