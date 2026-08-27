Guingamp et Rodez pistent Ibou Sané

Arrivé à Metz en 2023 en provenance de la prestigieuse académie Génération Foot, Ibou Sané est pisté par plusieurs formations de L2. Selon nos informations, le profil de l’attaquant de 21 ans plaît à Rodez, 5e la saison dernière, mais aussi à Guingamp, à la recherche d’un attaquant après le départ de Louis Mafouta au Mans.

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Comme nous vous le révélions ces derniers jours, le club breton avait également amorcé des discussions avec Le Mans pour Erwan Colas. En janvier, Ibou Sané avait été prêté à Amiens, où il avait inscrit 2 buts en 9 matchs de championnat. L’ancien international U20 sénégalais est toujours sous contrat jusqu’en 2028 avec les Grenats.