Serie A : la composition de la Juve contre le Napoli

Se jouera-t-il ou non ? Le match entre la Juventus et le Napoli, qui compte pour la troisième journée de Serie A, est prévu ce soir à 20h45. Cependant, il ne devrait pas avoir lieu puisque les Napolitains ne se sont pas rendus à Turin. La raison ? La positivité au Covid-19 de deux de ses joueurs, Eljif Elmas et Piotr Zielinski ainsi que la volonté des instances régionales d'empêcher le départ des Partenopei.

Face aux déclarations contraires des différents organismes, l'absence de déplacement des Napolitains pourrait leur coûter une défaite sur tapis vert. En attendant, la Juventus a publié sa composition. On retrouve Wojciech Szczesny dans les buts devant Danilo, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini. Rodrigo Bentancur et Arthur Melo forment le double pivot alors que les couloirs sont occupés par Dejan Kulusevski et Juan Cuadrado. Aaron Ramsey évolue en soutien de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala.

La composition de la Juventus :

Le onze : Szczesny - Danilo, Bonucci, Chiellini - Kulusevski, Bentancur, Ramsey, Arthur, Cuadrado - Dybala, Ronaldo

Le banc : Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, McKennie, Portanova, Nicolussi Caviglia, Morata, Douglas Costa et Vrioni