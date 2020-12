Wolverhampton : Nuno Esperito Santo prend la défense d'Adama Traoré

Sensation des deux dernières saisons de Premier League, Wolverhampton a plus de mal cette année. Alors qu'ils pouvaient titiller le Big Six, les Wolves sont seulement 11e au classement. En cause, peut-être une baisse du rendement offensif, symbolisé par la baisse de forme d'Adama Traoré et exacerbé depuis la grave blessure au crâne de Raul Jimenez.

La suite après cette publicité

Questionné sur la méforme de l'ailier espagnol, Nuno Esperito Santo a avoué les difficultés de son joueur. Mais il a aussi pris sa défense : « il est fantastique et talentueux mais malheureusement, il a été affecté par des problèmes, à la fois dans les matches et pendant l'entraînement. Depuis son retour de son équipe nationale, il n'a pas été totalement confiant à l'entraînement. Il a eu un coup au pied. Il a montré de quoi il était capable. Et il s'améliore, mais chaque fois qu'il joue, il est clairement une cible ».