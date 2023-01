BL : le Bayer Leverkusen résiste au retour du Borussia Mönchengladbach

La 16ème journée de Bundesliga se terminait ce dimanche avec une rencontre entre le Borussia M’Gladbach et le Bayer Leverkusen. Respectivement 8ème et 12ème et donc pensionnaires du ventre mou du championnat allemand, les deux équipes pouvaient se relancer dans la course aux places européennes à la fin de la saison. Alors que la rencontre commençait timidement, les visiteurs prenaient l’avantage après vingt minutes de jeu puis doublait la mise juste avant la pause grâce à deux anciens joueurs de notre Ligue 1. Mitchel Bakker ouvrait le score pour le Bayer Leverkusen (21e, 1-0) puis Amine Adli marquait le but du break face à Jonas Omlin, transféré de Montpellier tout récemment (43e, 2-0).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Nadiem Amiri donnait un peu plus de largeur au score grâce à une passe décisive de l’ancien Toulousain, Amine Adli (67e, 3-0). Il fallait attendre la toute fin de la rencontre pour voir les locaux réagir. Lars Stindl, rentré en début de deuxième période, marquait un doublé (82e et 90e+3, 3-2) mais cela restait insuffisant pour égaliser. Au classement, le Bayer Leverkusen revient au niveau du Borussia Mönchengladbach à seulement un point de son adversaire du jour.

À lire

JT Foot Mercato : le PSG s’active enfin sur le mercato !