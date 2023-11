Espoirs : Malo Gusto et Quentin Merlin blessés et forfaits

Thierry Henry et l’équipe de France Espoirs devront affronter l’Autriche (qualification Euro Espoirs) et la Corée du Sud (amical) sans les latéraux Malo Gusto et Quentin Merlin. Les joueurs de Chelsea et de Nantes sont blessés et le Brestois Bradley Locko a été appelé pour les remplacer.

«Touché au genou droit, Malo Gusto (Chelsea FC) a passé une IRM qui a révélé une petite lésion du ligament latéral interne. Quentin Merlin (FC Nantes), également blessé, a réalisé des examens qui ont révélé une lésion musculaire de l’adducteur droit. Ils ne pourront donc pas prendre part au rassemblement des Espoirs. Bradley Locko (Stade Brestois) est rappelé et rejoindra le groupe demain matin», indique le communiqué de la FFF.