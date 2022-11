Tunisie - France : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce mercredi avec la suite du groupe D où évolue la France. Justement, les Bleus déjà qualifiés défient la Tunisie à 16h pour terminer en beauté avant les 1/8e de finale. Les Tricolores s'articulent dans un 4-4-2 avec Steve Mandanda dans les cages derrière Axel Disasi, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Eduardo Camavinga. Aurélien Tchouaméni est positionné en sentinelle aux côtés de Jordan Veretout alors qu'on retrouve Mattéo Guendouzi et Youssouf Fofana dans l'entrejeu également. Enfin, Kingsley Coman accompagne Randal Kolo Muani en attaque.

De leur côté, les Aigles de Carthage optent pour un 3-4-2-1 avec Aymen Dahmen comme dernier rempart. Devant lui, Nader Ghandri, Yassine Meriah et Montassar Talbi composent la défense tandis que Wajdi Kechrida et Ali Maâloul officient en tant que pistons. Le double pivot est assuré par Ellyes Skhiri et Aïssa Laïdouni. Seul en pointe, Wahbi Khazri est soutenu par Anis Ben Slimane et Mohamed Ali Ben Romdhane.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Tunisie : Dahmen - Ghandri, Meriah, Talbi - Kechrida, Skhiri, Laïdouni, Maâloul - Ben Slimane, Ben Romdhane - Khazri

France : Mandanda - Disasi, Varane, Konaté, Camavinga - Guendouzi, Tchouameni, Veretout, Fofana - Kolo Muani, Coman

A l'occasion de ce troisième match de l'Équipe de France en Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur une victoire 2-1 de la France contre la Tunisie, pour remporter 82 €. (cotes soumises à variation)