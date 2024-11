Ligue 2 : Clermont accroche Metz, Guingamp surclasse Amiens

Ce vendredi soir, le traditionnel multiplex de Ligue 2 mettait aux prises 12 équipes au cours de six rencontres qui ouvraient donc la 14e journée de l’antichambre de l’élite. Deux anciens de Ligue 1 s’affrontaient ce vendredi au stade Gabriel-Montpied de Clermont où le CF63 jouait contre Metz. En première période, les débats ont été équilibrés et Medhi Baaloudj a ouvert le score pour les locaux (14e). Finalement, la réaction lorraine ne s’est pas fait attendre et Ibou Sané a égalisé à la 27e minute (1-1). Malgré des occasions de part et d’autre en seconde période, les deux équipes ne se sont pas départagées. Avec ce partage des points, Metz grimpe à la 3e place quant Clermont fait du surplace au milieu de tableau.

La suite après cette publicité

Dans l’autre choc du soir, Guingamp s’est offert le scalp d’Amiens. Alors que Siwe et Hemia ont donné un avantage confortable aux siens en première période, l’expulsion de Sohaib Nair n’a rien changé au retour des vestiaires pour les Bretons qui ont même pris le large grâce au doublé de Siwe. Avec cette victoire, l’EAG monte à la 5e place. Dans les autres rencontres du soir, Caen a accroché Rodez en toute fin de match à l’issue d’un match prolifique à Caen (3-3). Malherbe est désormais 14e. Pau a surclassé le Red Star grâce notamment à un doublé de l’ancien Lyonnais Pathé Mboup. Laval est allé battre largement Martigues quand Troyes et Grenoble se sont quittés sur un score vierge.

Les résultats du soir :

Clermont 1-1 Metz : Baaloudj (14e) / Sané (27e)

Troyes 0-0 Grenoble

Martigues 0-3 Laval : Camara (10e), Tchokounté (50e), Doucouré (85e)

Caen 3-3 Rodez : Thomas (45+7e), Brahimi (51e), Meddah (90+4e) / Balde (13e), Bouchouari (45e), Nkada (53e)

Guingamp 3-0 Amiens : Siwe (13e, 64e), Hemia (37e)

Pau 4-1 Red Star : Mboup (11e, 76e), Ngom (79e), Diawara (90+4e) / Eickmayer (13e)