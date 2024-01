Le RC Lens met fin au prêt de Faitout Maouassa

Clap de fin pour Faitout Maouassa au RC Lens. Comme nous l’évoquions la veille par nos propres soins, le club artésien avait entamé des discussions avec le latéral gauche pour mettre un terme à son prêt, estimant avoir suffisamment de profondeur sur le côté de sa défense avec les présences de Machado, Chavez ou encore Frankowski, également capable d’évoluer sur ce côté. C’est désormais chose faite car les Sang-et-Or ont officialisé le départ du joueur de 25 ans, ce jeudi.

La suite après cette publicité

«Auteur de 4 matchs (1 but) sous les couleurs artésiennes, Faitout Maouassa n’est plus un joueur sang et or. Le gaucher, d’un commun accord avec le Racing, retourne au Club Bruges KV. Le RCL remercie celui qui portait le numéro 20 pour son sérieux et son esprit collectif. Il lui souhaite le meilleur dans les nouveaux défis qui s’offriront à lui», peut-on lire au sein du communiqué officiel de la formation nordiste. À noter que le principal intéressé ne devrait pas faire de vieux os en Belgique puisqu’il est pressenti pour s’engager en faveur de Grenade avant la fin de semaine.