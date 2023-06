L’énorme annonce de Florentino Pérez sur le mercato du Real Madrid

La suite après cette publicité

Jude Bellingham, Brahim Díaz, Fran García, Joselu, et puis c’est tout. À en croire les propos du président madrilène Florentino Pérez, le Real Madrid n’ira pas plus loin dans son recrutement cet été, et ce, en dépit des nombreuses rumeurs impliquant le club ces derniers jours.

«Oui c’est bouclé pour (le transfert de) Joselu, il arrivera la semaine prochaine. Mais personne d’autre arrivera après lui cet été», a-t-il indiqué à des supporters du club venus l’aborder dans la rue. Simple élément de langage ou véritable façon de clôturer les dossiers Harry Kane, Kylian Mbappé, Kai Havertz ou Alphonso Davies ? À vous de trancher.

