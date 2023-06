Tottenham : Hugo Lloris donne son avis sur un départ en Arabie Saoudite

À un an de la fin de son contrat avec Tottenham, Hugo Lloris pourrait bien vivre sa dernière saison l’an prochain avec les Spurs. L’ex-capitaine de l’équipe de France a été un pilier du club londonien ces dernières années, avec notamment 450 matches disputés. Mais comme le révèle le gardien de 36 ans dans les colonnes de Nice Matin, ce dernier veut passer certainement à autre chose à la fin de son bail. Un retour à Nice ou encore un exil en Arabie Saoudite, le Français a répondu à ces questions.

La suite après cette publicité

« On arrive à un moment important, que ce soit pour le club ou pour moi. C’est la fin d’une ère. J’ai des envies d’autres choses, je vais me poser tranquillement pour étudier ce qui sera possible. Mais je n’oublie pas que j’ai encore un an de contrat avec Tottenham et que dans le football il est toujours difficile de prévoir ce qui va se passer. (…)Mon objectif est d’être au top au mois de juillet, on verra alors ce que l’avenir me réserve. (Sur un possible départ en Arabie Saoudite). On ne peut pas passer d’une Coupe du monde réussie à être un joueur lambda en quelques mois. J’ai connu quelques coups durs, j’ai été un peu irrégulier dans mes performances, je me suis blessé deux fois. Je suis sorti du Mondial assez émoussé. Le rythme avait été infernal avant ça. C’est la première fois de ma carrière que je suis indisponible. Mais je suis bien dans ma tête, dans mon corps. Cette période va m’amener de la fraîcheur pour encore me faire plaisir dans l’effort, la performance, le travail. Le plus important est de retrouver un projet dans lequel je m’épanouis, à Tottenham entre autres. »

À lire

Al Hilal a retenu l’attention d’Hugo Lloris