Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compositions probables

Défait par Villarreal, le Real Madrid laisse une belle occasion au leader, le FC Barcelone, de prendre de l’avance au classement de la Liga et se mettre en bonne position pour un potentiel sacre final en championnat, qui serait le premier depuis la saison 2018-2019 pour la formation catalane. Pour cela, il faudra aller chercher les trois points du côté du Cívitas Metropolitano, où ils affronteront l’Atlético de Madrid dans le cadre de la 16e journée ce dimanche soir (21h, match à suivre sur notre live commenté). Les Colchoneros, en cas de victoire, pourraient s’installer sur le podium, et ce devant la Real Sociedad, qui jouera à Almeria en début d’après-midi.

Avec ce voyage en terres madrilènes, les hommes de Xavi Hernandez ont non seulement la possibilité de creuser l’écart avec leur éternel rival mais également de retrouver le goût du succès en championnat après leur match nul concédé à domicile face à leur voisin, le RCD Espanyol (1-1). Le technicien blaugrana devra également proposer un onze de départ sans son attaquant-vedette Robert Lewandowski. Diego Simeone, quant à lui, a réussi à remettre les Rojiblancos sur de bons rails, enchaînant quatre victoires entre la Coupe du Roi et la Liga. De quoi glaner un peu de confiance avant de tenter de faire tomber le leader pour conforter sa place dans le top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions.

Le Barça sans Lewandowski, l’Atlético avec Griezmann

Concernant les compositions, en commençant par celle de l’Atlético de Madrid, "El Cholo" devrait retrouver son 4-4-2 à plat, avec son habituel dernier rempart Jan Oblak. Stefan Savic accompagnerait José Maria Gimenez dans la charnière centrale, tandis que Nahuel Molina et Reinildo seraient chargés de protéger les couloirs. Ces derniers seraient soutenus par Marcos Llorente, à droite et Yannick Ferreira-Carrasco à gauche. Le jeune Pablo Barrios (19 ans), intégré dans le groupe pro fin octobre 2022, formerait le double pivot colchonero en compagnie de Geoffrey Kondogbia. Enfin, Antoine Griezmann jouerait aux côtés de Joao Felix pour tenter de déstabiliser l’arrière-garde adverse.

Du côté des visiteurs, l’ancien numéro 8 du FC Barcelone ne changerait pas ses habitudes et proposerait son 4-3-3 à pointe basse. Devant Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, de retour sur les terrains face à l’Intercity en Copa en milieu de semaine, gérerait l’axe de la défense avec Andreas Christensen. Jules Koundé retrouverait le flanc droit et Alejandro Balde remplacerait Jordi Alba dans l’autre couloir. Frenkie de Jong serait préféré à Sergio Busquets au milieu de terrain pour guider Pedri et Gavi. Enfin, c’est Ansu Fati qui remplacerait Lewandowski à la pointe de l’attaque, et serait accompagné par Raphinha et Ousmane Dembélé sur les ailes.