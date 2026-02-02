Chelsea rappelle Mamadou Sarr de son prêt à Strasbourg

On n’avait pas attendu cet hiver pour savoir le peu de considération porté par les dirigeants de BlueCo pour Strasbourg. Et le retour de Mamadou Sarr à Chelsea en pleine saison ne devrait pas détendre l’atmosphère chez les fidèles du club. Depuis son acquisition par le consortium américain en 2023, le Racing agit comme un club satellite de Chelsea, où les talents explosent avant d’être récupérés par Londres.

C’est ce rapport de domination, où Strasbourg semble contraint de se plier aux diktats de son homologue, qui continue de susciter la colère des fans strasbourgeois depuis de nombreux mois. Après le transfert d’Emmanuel Emegha à Chelsea, officialisé en septembre (il rejoindra Londres cet été), et le départ de Liam Rosenior chez les Blues en janvier, le club anglais a officialisé en ce jour le retour de prêt de Mamadou Sarr.

Un mouvement qui va encore faire parler

« Mamadou Sarr est de retour à Chelsea après son prêt au Strasbourg SC », indique le communiqué de Chelsea. Acheté 14 millions d’euros l’été dernier, le défenseur de 21 ans avait participé à la Coupe du Monde des clubs avant d’être renvoyé en prêt au Racing pour s’aguerrir.

Ses six premiers mois, couplés à ses grosses performances en demi-finale et finale de la CAN avec le Sénégal, ont certainement conforté les dirigeants de BlueCo dans l’idée de le rappeler plus tôt que prévu. Liam Rosenior aurait également poussé pour récupérer son ancien défenseur, qui se retrouvera en concurrence avec Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo ou encore Benoît Badiashile. En échange, Strasbourg s’apprête à récupérer Aaron Anselmino, le défenseur argentin ciblé par l’OM, il y a plusieurs mois et prêté à Dortmund sur la première partie de saison.