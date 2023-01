Rennes-PSG : le constat alarmant de Marquinhos

La suite après cette publicité

Marquinhos tape du poing sur la table. Alors que le PSG a concédé une 2e défaite consécutive loin de ses bases, ce dimanche, à Rennes (0-1), les champions de France en titre n’ont plus que 3 points d’avance sur Lens en tête de la Ligue 1. Interrogé au micro de Prime Video après la désillusion en Bretagne, où les Rouge et Bleu n’ont pas montré grand-chose, le capitaine parisien a constaté les dégâts.

« Ça fait deux (défaites) dans la nouvelle année, il faut qu’on reprenne tout de suite plus de solidité, d’intensité dans les duels. Ce sont des matchs qui se jouent sur des détails, les détails ils nous ont fait payer. On a eu des occasions, on n’a pas réussi à marquer. Si on arrive à retrouver cette solidité, ça va aller mieux après. On est conscient, il faut qu’on retrouve le plus vite possible ça. Ça commence à faire beaucoup de points qu’on laisse, ce sont des points très importants en fin de saison, surtout à l’extérieur comme ça, on sait que ce sont des matchs difficiles. Derrière, les équipes ne lâchent pas, Lens, Marseille… il ne faut pas qu’on commence à perdre trop de points, sinon on va être en difficulté. »

