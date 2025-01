Le nouveau plan du Real Madrid pour Trent Alexander-Arnold

S’il y a bien une question à se poser autour l’avenir de Trent Alexander-Arnold aujourd’hui, ce n’est plus vraiment «où signera-t-il ?», car on ne se fait plus trop d’illusions, mais plutôt «quand rejoindra-t-il le Real Madrid ?» À première vue, deux options : cet hiver, ou cet été, même si les dernières informations de la presse espagnole penchaient plutôt pour une arrivée en fin de saison, à l’expiration de son contrat.

Mais ce mercredi, le tabloïd The Telegraph révèle que les Merengues seraient prêts à dépenser 20 millions de livres (environ 24 millions d’euros) pour recruter le latéral anglais de 26 ans dès cet hiver. Pour rappel, Dani Carvajal est blessé jusqu’à la fin de saison, et c’est donc Lucas Vázquez qui est chargé d’assurer le poste, sans véritable doublure. Le média britannique précise que Liverpool n’a aucunement l’intention de vendre son joueur cet hiver. Les prochains jours devraient nous aider à mieux comprendre la tournure que prendra ce dossier.