OM : Amine Harit encense Medhi Benatia

La colonie marocaine de l’Olympique de Marseille s’agrandit. Amine Harit et Azzedine Ounahi ont été rejoints récemment par Medhi Benatia, qui occupe le rôle de conseiller. Proche du terrain, l’ancien défenseur a visiblement déjà trouvé sa place. En conférence de presse, Harit a évoqué son cas.

«Je suis content pour lui et pour nous. Il a une vraie connaissance du haut niveau. Il a été joueur dans des top clubs. Pour nous, c’est plus facile dans la communication comme il a une certaine expérience des bons et des mauvais moments. Il a aussi une expérience du haut niveau. Il est là pour faire le lien entre nous et les dirigeants. On peut parler avec lui, il a les mots justes. Il a été un joueur cadre dans les clubs où il est passé. Il va nous apporter une plus-value. Il peut remettre de temps en temps les choses et les têtes à l’endroit.» Benatia appréciera ce soutien de taille.