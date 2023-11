Medhi Benatia débarque à l’OM !

«L’Olympique de Marseille fait évoluer son organisation. A la suite d’échanges constructifs survenus récemment au sein du club, et en coordination étroite avec le Conseil de Surveillance et Frank McCourt, qui a réaffirmé son engagement, sa confiance, et son attachement envers le club, l’Olympique de Marseille annonce une évolution de son organisation interne et notamment de son Directoire. Présidé par Pablo Longoria et composé jusqu’à ce jour de quatre membres, le Directoire poursuivra sa mission de transformation en profondeur du club sans la contribution de Javier Ribalta que l’Olympique de Marseille tient particulièrement à remercier pour son implication et professionnalisme tout au long de son aventure olympienne». Dans un communiqué publié à la mi-octobre, l’Olympique de Marseille officialisait le départ de Javier Ribalta, quelques semaines seulement après le départ du coach Marcelino.

En pleine restructuration, notamment après la réunion houleuse du 18 septembre dernier avec les supporters phocéens, l’OM - toujours présidé par Pablo Longoria et entraîné par Gennaro Gattuso - frappe un nouveau grand coup. Pressenti depuis plusieurs semaines pour remplacer Ribalta dans un rôle de conseiller sportif, et non de directeur du football, Medhi Benatia vient tout juste d’être nommé sur la Canebière, comme nous vous vous l’avions annoncé, en qualité de "conseiller sportif". L’information est maintenant officielle. «L’Olympique de Marseille informe qu’un accord a été trouvé avec Medhi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif. Ancien pensionnaire du centre de formation olympien puis passé par certains des plus prestigieux clubs européens, dont le Bayern Munich et la Juventus FC, Mehdi Benatia mettra à la disposition de l’OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne. En collaboration étroite avec Pablo Longoria, Président du Directoire, et Stéphane Tessier, Directeur Général, il apportera son concours à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie sportive du club, notamment pour attirer, former et retenir les meilleurs talents. Toujours dans un rôle de consultant, il participera également à des missions de détection et de scouting, en lien avec Roberto Malfitano promu responsable du scouting de l’équipe professionnelle.»

Une ascension fulgurante !

Formé à l’OM, l’ex-défenseur central débute une collaboration aux côtés de Pablo Longoria, qui a vu en lui le candidat idéal. Et pour cause. Natif de Courcouronnes, Benatia reste aujourd’hui une figure centrale de la planète football. Embrassant une carrière de conseiller sportif après une dernière expérience du côté de Fatih Karagümrük, l’ancien international marocain (58 sélections, 2 buts) a fait ses preuves. S’il est notamment à l’origine de l’arrivée d’Azzedine Ounahi dans la cité phocéenne, celui qui présente toutes les caractéristiques d’un bon dirigeant s’occupait également des intérêts du prometteur Enzo Millot, milieu de terrain formé à l’AS Monaco et qui effectue une excellente saison à Stuttgart. Convaincant dans le milieu très feutré des agents, Benatia va ainsi poursuivre son ascension fulgurante en rejoignant l’organigramme d’un cador du championnat de France.

Doté d’un leadership naturel, reconnu pour ses capacités à fédérer autour de lui et fort d’innombrables connexions dans toute l’Europe, Benatia présente également cet avantage de parfaitement connaître le contexte marseillais. Un atout non négligeable au regard des récents évènements qui ont touché la maison olympienne et notamment le Président Longoria, qui avait déjà eu l’occasion de traiter ponctuellement avec le Marocain de 36 ans sur différents dossiers. Et si certains se demandent encore si l’intéressé aura les épaules suffisamment larges et les reins assez solides pour assumer un tel statut, ceux qui ont côtoyé Benatia par le passé ne semblent pas en douter… «C’était un grand joueur et déjà un leader. Ce n’est pas étonnant de le voir accéder à ce type de fonction. Est-ce qu’il est prêt pour assumer de telles responsabilités ? Oui absolument», nous confiait notamment Walter Sabatini, ancien directeur sportif de l’AS Roma. Des propos tout aussi élogieux du côté de Dino Pozzo, président de Watford : «Medhi est un gars très intelligent, avec suffisamment d’expérience pour bien gérer ce poste. Le métier est difficile, mais Medhi a toutes les qualités pour réussir». De quoi rassurer les supporters marseillais, qui devraient l’apercevoir en tribune à la Meinau pour le déplacement de l’OM à Strasbourg.