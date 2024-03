CdF, Nice : la réaction à chaud de Jean-Clair Todibo

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en bataillant pour s’imposer finalement 3 buts à 1 face à Nice. Les Aiglons pourront regretter leur piètre entame de match qui leur a coûté deux buts. C’est d’ailleurs ce que pense Jean-Clair Todibo.

« On a commencé ce match petit bras. On les a laissés gratter du terrain et ils nous ont punis dans la foulée. Réaction d’orgueil dernière. On revient à 2-1, on pousse. On a l’occasion de revenir à 2-2 et on ne la saisit pas et ils tuent le match », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.