Liga : Villarreal et Cadix se quittent dos à dos

C'est un duel de haut de tableau entre Villarreal (4e) et Cadix (8e) qui nous était proposé pour la septième journée de Liga. Et le promu passait tout proche de prendre l'avantage très rapidement via Alvaro Negredo (7e). Cependant après utilisation de l'arbitrage vidéo cette réalisation était refusée et les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité.

Peu animée, la seconde période était néanmoins à flux tendu entre deux équipes qui se rendaient coup pour coup. Finalement, Cadix et Villarreal se quittent sur un match nul et vierge (0-0). Au classement le sous-marin jaune monte à la deuxième place tandis que Cadix est cinquième.

