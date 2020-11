BL : le Bayern domine Stuttgart, Leipzig suit, Ellyes Shkiri fait tomber le Borussia Dortmund

La neuvième journée de Bundesliga avait débuté hier par un magnifique succès 5-3 du VfL Wolfsbourg contre le Werder Brême et cet après-midi le spectacle a été au rendez-vous. Stuttgart a bien gêné le Bayern Munich en ouvrant rapidement le score grâce au jeune français Tanguy Coulibaly (1-0, 20e) mais c'est un autre tricolore qui égalisait. En pleine forme actuellement, Kingsley Coman magnifiait un service de Thomas Müller (1-1, 38e). Dans la foulée Philipp Forster pensait redonner l'avantage à Stuttgart mais le but était refusé pour une faute de Tanguy Coulibaly sur Manuel Neuer (39e). Finalement, juste avant la pause, Robert Lewandowski donnait l'avantage au Bayern Munich (2-1, 45e +1). En seconde période, le Bayern essayait de se mettre à l'abri mais Stuttgart se procurait aussi de nombreuses occasion. En fin de rencontre, Douglas Costa a mis fin aux suspens (3-1, 87e). Avec cette victoire 3-1, le Bayern Munich reste leader.

Le club bavarois compte deux points d'avance sur son nouveau dauphin, le RB Leipzig. Le club est-allemand s'est joué de l'Arminia Bielefeld en s'imposant 2-1. Angelino (29e) et Christopher Nkunku (47e) ont vite mis l'équipe de Julian Nagelsmann à l'abri et la réduction du score de Fabian Klos (76e) est anecdotique. Le Borussia Dortmund a chuté de son côté contre Cologne. L'ancien joueur de Montpellier, Ellyes Shkiri (9e et 60e) s'est offert un doublé et la réduction du score de Thorgan Hazard (74e) n'a rien donné. Le Borussia Dortmund glisse à la troisième place et laisse le Bayern Munich et le RB Leipzig s'échapper. L'Union Berlin et l'Eintracht Francfort ont livré un match fou qui se termine sur un 3-3 avec un doublé pour Max Kruse contre un doublé pour André Silva. Enfin, Augsbourg et Fribourg se sont quittés sur le score de 1-1.

Les matches de l'après-midi

VfB Stuttgart 1-3 Bayern Munich : Coulibaly (20e) pour Stuttgart; Coman (38e), Lewandowski (45e +1) et Costa (87e) pour le Bayern Munich

RB Leipzig 2-1 Arminia Bielefeld : Angelino (29e) et Nkunku (47e) pour le RB Leipzig; Klos (76e) pour l'Arminia Bielefeld

Borussia Dortmund 1-2 FC Cologne : Hazard (74e) pour le Borussia Dortmund; Shkiri (9e et 60e) pour le FC Cologne

Union Berlin 3-3 Eintracht Francfort : Andrich (2e) et Kruse (6e sp et 82e) pour l'Union Berlin; Silva (27e et 37e) et Dost (79e) pour l'Eintracht Francfort

Augsbourg 1-1 Fribourg : Vargas (80e) pour Augsbourg; Grigo (64e) pour Fribourg)

Le classement de la Bundesliga