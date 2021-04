UEFA, ECA : Aleksander Ceferin a "hâte" de travailler avec Nasser Al-Khelaïfi

Après le départ d'Andrea Agnelli suite à la polémique du projet de la Super League, l'ECA a trouvé son nouveau président en la personne de Nasser Al-Khelaïfi, le boss du Paris Saint-Germain. L'Association européenne des clubs a officialisé la nouvelle ce mercredi et le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, qui avait déjà remercié son homologue ce mardi, s'est félicité de celle-ci dans des propos relayés par le compte Twitter de l'UEFA.

«Je tiens à féliciter l'ECA d'avoir choisi Nasser comme nouveau président. Le football a besoin de bonnes personnes à des postes de direction et Nasser est quelqu'un qui a montré qu'il était capable de veiller aux intérêts de plus de clubs que le sien, ce qui devrait être une condition préalable pour le poste de président de l'ECA. (...) Je suis impatient de travailler avec lui pour façonner l'avenir du football de clubs au niveau européen. C'est un homme en qui je peux avoir confiance», a lancé le boss de l'instance européenne.

UEFA president Aleksander Čeferin: “I would like to congratulate @ECAEurope for choosing Nasser as their new chairman.” pic.twitter.com/cheBiwvd97