Bayern Munich : le style Kompany divise en interne

Cet été, le Bayern Munich surprenait son monde en nommant Vincent Kompany. Après avoir longtemps galéré à choisir son nouveau coach tentant Zinédine Zidane, Roberto De Zerbi ou en proposant même à Thomas Tuchel de rester, la formation bavaroise avait finalement jeté son dévolu sur le jeune Kompany. L’ancien capitaine de Manchester City, qui a fait ses armes à Anderlecht puis à Burnley, a donc accepté de quitter la Premier League pour relever un nouveau challenge. Un challenge dans un géant du football européen et avec logiquement bien plus de pression que ce qu’il avait connu.

Très vite, Vincent Kompany a fait taire les premières critiques en proposant un style de jeu ultra-offensif et intense. De quoi étriller ses adversaires et rouler sur plusieurs équipes. La large victoire contre le Dynamo Zagreb (9-2) en Ligue des Champions ou encore le succès (4-0) contre Stuttgart ont logiquement fait réagir. Mais les suiveurs du football allemand attendaient de voir le visage affiché par cette équipe face à des adversaires plus coriaces. Et les premiers tests n’ont pas été concluants, surtout sur le plan défense. Défait face à Aston Villa en C1, le club allemand a été giflé par le Barça ce mercredi (4-1) en Ligue des Champions. Un résultat qui a confirmé les gros soucis défensifs de l’équipe en plus du récent match nul (3-3) face à Francfort.

Une défense qui inquiète

Depuis le début de saison, le Bayern Munich a ainsi encaissé 14 buts en 11 matches. C’est bien trop pour pouvoir espérer faire quelque chose face aux grosses équipes européennes. Il faut dire que le style de jeu de Vincent Kompany est clairement porté vers l’offensive avec une ligne défensive très haute et un pressing intense. Mais force est de constater que cela ne semble pas être très efficace défensivement et les derniers résultats (1 seule victoire sur les 5 derniers matches) questionnent. Selon les informations de BILD, la direction commence à s’inquiéter des problèmes défensifs de l’équipe et veut voir des progrès dans ce secteur.

Les dirigeants estiment que cela n’est clairement pas tenable dans des matches de haut niveau face à des attaquants redoutables et le match face au Barça a illustré cela. Preuve que des premiers doutes subsistent, le sujet a clairement été évoqué en interne cette semaine. Le quotidien allemand explique ainsi que Vincent Kompany a été prévenu qu’il devait corriger les problèmes défensifs très rapidement pour atteindre ses objectifs. Mais l’idée n’est pas de brider le coach belge et d’oublier son animation offensive redoutable. Il va donc falloir trouver le juste milieu pour ne pas connaître des prochaines semaines agitées. Surtout que pour le moment, le club semble apprécier le coach et l’efficacité offensive de l’équipe. Mais il ne faut pas oublier de défendre…