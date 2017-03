70 M€ pour Lacazette ?

Alexis Sanchez étant fortement pressenti pour quitter Arsenal à la fin de la saison, le Corriere dello Sport parle d’ailleurs ce vendredi d’un grand intérêt de la Juventus, il va falloir le remplacer. Chez les Gunners, on a prévu trois options selon le Daily Mail : Marco Reus (Borussia Dortmund), André Silva (FC Porto) et Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais). Justement, d’après les informations du Mirror, c’est bien le buteur français de l’OL qui est favori aux yeux des dirigeants d’Arsenal. On envisagerait même de mettre le paquet du côté des Londoniens avec un chèque de 70 millions d’euros. De quoi faire craquer Jean-Michel Aulas ? Réponse cet été.

Wenger doit se décider avant la fin du mois

Et décidément, l’actualité est très chaude du côté d’Arsenal. Selon le Sun du jour, les patrons du club auraient posé un ultimatum à Arsène Wenger, dont le contrat expire en juin. En place depuis près de 23 ans, le technicien aurait reçu une offre de prolongation, mais à ce jour, aucune réponse n’a encore été reçue sur la table des dirigeants. Ceci étant, le club ne peut plus attendre et « Arsène Wenger doit prendre une décision avant la fin du mois de mars. Ce sera le dernier délai », d’après le tabloïd britannique.

Valverde et Unzué favoris pour le Barça

Toujours au rayon entraîneur, Luis Enrique quittera le FC Barcelone en fin de saison. Une décision qui a laissé le club catalan sous le choc. Malgré tout, il faut bien trouver une solution de remplacement. Les Unes de Mundo Deportivo et Sport, les deux journaux pro-Barça, sont consacrés aux favoris pour remplacer Luis Enrique. Il est assez clair que c’est le coach de Bilbao, Ernesto Valverde, qui est la première option d’après les deux quotidiens. En 2e position, on retrouve l’actuel adjoint de Luis Enrique : Juan Carlos Unzué pour jouer sur la continuité. Au pied du podium, il y a Jorge Sampaoli (FC Séville), qui aurait la préférence des supporters.