Alexis Sanchez utilisé comme monnaie d’échange ?

Arsenal est mis en difficulté par ses stars. Depuis plusieurs semaines, les tabloïds se régalent des négociations houleuses entre les Gunners et ses deux meilleurs joueurs, Mesut Özil et Alexis Sanchez. Et à en croire Tuttosport, les Londoniens se seraient résignés à perdre le Chilien. Le journal turinois croit en effet savoir que Sanchez a été proposé à la Juventus dans le cadre d’un échange avec Miralem Pjanic. Il y a peu, un intérêt d’Arsenal pour le Bosnien faisait les gros titres en Angleterre, les médias britanniques estimant d’ailleurs que l’ancien Lyonnais serait emballé à l’idée de rejoindre Londres. Seulement voilà, la Juventus, très intéressée par Alexis Sanchez et la perspective de l’associer à Dybala et Higuain, ne serait pas vendeuse...

MU optimiste pour Griezmann... et ambitieux pour Zlatan ?

Manchester United veut s’offrir Antoine Griezmann, et l’optimisme serait de mise en interne. Selon The Independent, les Red Devils sont prêts à payer sa clause libératoire de 100 M€ et se sentent capables de convaincre l’attaquant français. Il faut dire que ses derniers comptent sur un atout de poids, avec la présence de Paul Pogba, grand ami du Colchonero. Le club anglais espère également que l’Atlético sera autorisé à recruter cet été, puisqu’un retour de Diego Costa pourrait convaincre le vice-champion d’Europe de laisser partir son buteur. À noter également que Man Utd s’active pour l’avenir de Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois est sous contrat jusqu’en fin de saison, avec une année supplémentaire en option. Mais d’après The Sun, les Red Devils veulent le conserver pour encore deux saisons, jusqu’à ses 37 ans !

Le coup de gueule d’Ousmane Dembélé

Grande révélation de la Ligue 1 la saison dernière, Ousmane Dembélé a quitté l’Hexagone cet été pour rejoindre le Borussia Dortmund. Et l’ancien Rennais n’a pas perdu de temps pour impressionner en Bundesliga par ses dribbles dévastateurs. Mais forcément, il est vite devenu l’une des cibles préférentielles des défenseurs adverses. Un "traitement de faveur" dont l’international français n’a pas hésité à se plaindre dans les colonnes de Sport Bild, se fendant au passage d’un petit coup de gueule en forme d’appel à l’aide auprès du corps arbitral : « Je ne comprends pas, et cela m’énerve de voir que sur les 5 ou 6 derniers matches les adversaires ont fait énormément de fautes sans être sanctionnés. J’aimerais vraiment que les arbitres réagissent plus vite et plus sévèrement... » Le message est passé.