Les Colchoneros tentent le tout pour le tout

L’Atlético de Madrid continue sur le dossier Cavani, et prépare une dernière offensive affirme Marca ce samedi. Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du marché des transferts, et les Colchoneros comptent bien utiliser la pression du compte à rebours. Ils vont tenter le tout pour le tout, affirme le quotidien ibérique. Alors Paris a refusé la première offre madrilène, demandant 30M€ en échange de l’Uruguayen, le club de Diego Simeone espérerait que le PSG adoucisse sa position, et accepte d’entamer des négociations, dans le but de laisser partir Cavani. L’Atléti compte aussi sur la pression du joueur pour faire craquer le PSG. À noter que selon nos informations, El Matador a refusé une offre de Manchester United. Le club ibérique semble donc bien être le grand favori pour ce transfert, même si le bras de fer avec Paris et Leonardo est loin d’être gagné.

Solskjaer ne craquera pas

En Angleterre, Ole Gunnar Solskjaer, est actuellement en pleine tourmente avec Manchester United. L’entraîneur des Red Devils est sous le feu des critiques alors que son équipe est toujours autant à la peine. Pour autant, il ne craquera, affirme-t-il en conférence de presse. Après deux défaites de rang contre Liverpool et Burnley il tient bon comme l’explique The Sun. « Ici, tu dois être plus fort mentalement que n’importe où dans le monde », a résumé Solskjaer. Pas sûr toutefois que la force de caractère l’aide à garder sa place, s’il ne parvient pas à changer cette spirale de défaites...

Rodrigo va être scruté de très près

Enfin, le Barça affronte ce samedi Valence. Une belle affiche qui sera surtout l’occasion d’observer un certain Rodrigo dont le nom revient avec insistance à Barcelone. Il semble bien le favori dans le grand casting des numéros 9 organisé par le club blaugrana. Et il sera donc passé à la loupe ce samedi, résume Sport, qui explique aussi que les Catalans voudraient une clause de sortie au cas ou ils ne transfère pas Rodrigo définitivement. Il s’agirait en effet, d’un prêt avec option d’achat, et le Barça s’engagerait à payer une pénalité s’il ne lève pas cette option et ne garde pas l’attaquant espagnol. Une tactique qui rassurera peut-être le club de Valence.