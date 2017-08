Après Mbappé, c’est Belotti ?

En Italie, la Gazzetta dello sport parle aujourd’hui de l’AS Monaco, et s’intéresse à l’après-Mbappé. Comme s’il avait déjà signé au Paris Saint-Germain. En tout cas, les dirigeants du club princier auraient tout prévu. D’après le journal italien, Monaco compte bien faire sauter la clause libératoire d’Andrea Belotti du Torino. Pour cela, il faudra débourser 100 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout, Kylian Mbappé ne pourrait pas être le seul à partir du Rocher avant la fin du marché des transferts. Fabinho est également sur le départ. Et c’est encore le PSG qui serait sur le dossier. Comme révélé par Sky Italia ce lundi, 220 M€ qui pourraient être récupérés par le club monégasque dans l’opération Mbappé-Fabinho au PSG.

Maxime Lopez plaît au Barça

Et du côté de l’Espagne et de Mundo Deportivo, les dossiers Seri (Nice) et Ousmane Dembélé (Dortmund) font la Une. Le FC Barcelone arrive dans la dernière ligne droite du mercato et si le Niçois doit signer cette semaine, rien n’est moins sûr pour Dembélé. Cependant, les dirigeants du FC Barcelone espèrent toujours trouver un accord avec Dortmund cette semaine. Mais ce n’est pas tout, le quotidien catalan dévoile aussi d’autres pistes barcelonaises aujourd’hui. Ainsi, les noms de Goretzka et Naby Keita sont cités, au même titre que le Marseillais Maxime Lopez. Le média espagnol affirme que le Barça adore le jeune français de 19 ans, et compare son jeu avec celui de Xavi et Iniesta.

Valence OK avec le PSG pour Guedes

Dans SuperDeporte, les recrues de Valence font la Une. Le milieu de terrain français de 24 ans, Geoffrey Kondogbia est prêté avec option d’achat (fixée à 25 M€) par l’Inter. Et c’est bientôt au tour de Gonçalo Guedes de débarquer. Le club espagnol aurait trouvé un accord avec le PSG pour le prêt du jeune portugais d’après le journal local. L’officialisation serait même imminente. L’entraîneur de Valence, Marcelino, a été très séduit par Guedes et le projet du PSG en ce moment ne peut pas lui permettre d’être titulaire cette saison. Un prêt est donc l’option parfaite pour les deux parties.