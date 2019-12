Ansu Fati, la hype continue

En Espagne, la hype Ansu Fati ne retombe pas chez les Catalans. Le jeune crack du Barça fait encore une fois la Une de Mundo Deportivo ce jeudi. « Son but à San Siro mardi soir et son record de précocité font de lui un phénomène universel », écrit le quotidien espagnol. Tout le monde a parlé de lui, et va continuer, puisque ce n’est que le début. Il n’a que 17 ans, faut-il encore le rappeler ?

Roman Abramovich peut-il céder Chelsea ?

Ce jeudi, le tabloïd Daily Telegraph nous offre une information exclusive. Le journal anglais nous informe qu’un milliardaire américain, copropriétaire de la franchise de baseball Los Angeles Dodgers, veut à tout prix racheter Chelsea. Et même si Roman Abramovich insiste sur le fait que son club n’est pas à vendre, l’obsession de Todd Bochly pourrait le faire plier, selon les informations du quotidien. Le club londonien est évalué à plus de 3 milliards d’euros par son actuel propriétaire et les enchères pourraient monter encore plus haut avec ce nouvel investisseur déterminé.

L’exploit de l’Atalanta

En Italie, on chavire de bonheur après la qualification « mythique et historique » de l’Atalanta Bergame en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le club italien, victorieux 3-0 hier à Donetsk, termine 2e du groupe C derrière Manchester City. « C’est un exploit », s’exclame la Gazzetta dello Sport. « Grâce au miracle Gasperini, la déesse Atalanta est au paradis », écrit le Quotidiano Sportivo en faisant référence à l’entraîneur. Le Corriere dello sport s’adresse également au coach : « tu es un magicien Gasperini ». Sur le banc de Bergame depuis 2016, il avait réussi à se hisser sur le podium de la Serie A la saison dernière, 3e, avec justement une qualification pour cette édition de la Ligue des Champions.