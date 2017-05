Dans un peu moins d’un mois d’un mois (le 19 juin) les joueurs du LOSC effectueront leur première rentrée sous les ordres de Marcelo Bielsa. Et pour construire un effectif à son image, « El Loco » est allé superviser un élément du SCO d’Angers samedi soir (contre Montpellier 2-0) à l’occasion de la 38e journée de Ligue 1.

Selon les informations de beIN Sports, l’entraîneur argentin a flashé sur le jeune ailier de 21 ans Nicolas Pépé. Déjà courtisé par l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato, l’Ivoirien devrait de nouveau être sollicité cet été. Interrogé par BeIN Sports, l’attaquant a réagi à cette information : « Je suis flatté bien sur ! Je ne me focalise pas là-dessus, ce sont mes agents qui s’occupent de ça. Je n’ai pas basculé sur la saison prochaine. » Newcastle, l’OM et Lille seraient désormais les 3 clubs en compétition pour recruter le prometteur joueur.