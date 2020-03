Où jouera Manuel Neuer la saison prochaine ? C’est une question qui commence à se poser de façon légitime au fur et à mesure que la fin de son bail (2021) approche. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, dans les bureaux du Bayern, on commence déjà à préparer l’après-Neuer. Ces dernières heures, la presse catalane se faisait l’écho d’une rumeur annonçant un intérêt du Bayern Munich pour Marc-André ter Stegen.

Info ou intox ? Toujours est-il que la dernière information publiée par le média allemand Bild risque de relancer les bruits de couloir et ne va pas vraiment dans le sens d’un renouvellement de l’aventure bavaroise pour l’ancien de Schalke. En effet, le quotidien révèle que l’agent de Manuel Neuer (33 ans) s’est rendu en Bavière pour rencontrer les dirigeants munichois afin de poursuivre les négociations pour la prolongation de son poulain.

Une réunion de... 4 minutes !

Cependant, le représentant du gardien ne serait resté que 4 minutes dans les bureaux du Bayern ! Tout ça avant de repartir visiblement agacé et, comme on pouvait le prévoir au vu de la durée de la "réunion", sans avoir trouvé d’accord. Bild indique que l’affaire traîne toujours, car Neuer réclame une durée supérieure à celle proposée par ses dirigeants. Ces derniers seraient assez réticents à lui offrir un contrat portant sur plusieurs saisons.

On rappelle qu’en janvier dernier, le club bavarois avait officialisé l’arrivée d’Alexander Nübel pour la saison prochaine, ce qui n’a visiblement pas beaucoup plu à Neuer. « Je suis un protagoniste et je veux toujours jouer. C’est une décision du club en ce qui concerne les prochaines années. C’est un bon gardien de but. Néanmoins, nous avons également de très bons gardiens de but avec nous », avait lancé ce dernier, et Oliver Kahn avait dû monter au créneau face à la polémique qui commençait à monter en Allemagne. La belle histoire d’amour entre le Bayern et Neuer risque de tourner au vinaigre assez rapidement...