Cela aurait pu être une finale, mais on aura le plaisir de voir une double confrontation entre Arsenal et l’Atlético Madrid en demi-finale de la Ligue Europa. La première manche se jouait ce jeudi soir à l’Emirates Stadium, pour ce qui devenait la dernière d’Arsène Wenger à domicile en Coupe d’Europe, en même temps que son 102e match européen. Une raison de plus pour les Gunners d’entamer le match tambour battant, sous l’impulsion d’un Lacazette batailleur et inspiré dans ses choix. Dès la 6e minute, Welbeck le trouvait d’un centre précis au second poteau à l’entrée de la surface. Le Français reprenait de volée et le ballon s’en allait toucher le poteau ! Dans la foulée, sur un centre de Monreal, l’ancien Lyonnais plaçait une tête cadrée, détournée par Oblak (7e) ! Puis c’est Welbeck, très remuant côté gauche qui tirait et mettait le gardien au travail (9e). Mais le match prenait très vite une drôle de tournure. Averti dès la 2e minute pour une faute sur Wilshere, le latéral droit Vrsaljko était expulsé par Clément Turpin, l’arbitre de la rencontre, pour un deuxième jaune reçu après une vilaine semelle sur Lacazette (10e) ! Fou de rage, Simeone ne s’arrêtait pas de pester, pour être gentil, sur l’arbitre français, qui décidait de l’expulser à son tour (13e) !

Le rythme fou imprimé par Arsenal avait donc déjà fait une victime chez l’Atlético Madrid, obligé de se réorganiser, Thomas Partey prenant le poste de latéral droit, tandis que le milieu se reformait autour d’un trio Koke-Saul-Correa. Arsenal ne se gênait pas pour appuyer là où cela faisait mal, côté droit, et Welbeck se démultipliait. Après un beau mouvement collectif, l’Anglais centrait pour Wilshere, dont la tête était captée par Oblak, déjà bien chaud (18e). Le gardien slovène gagnait ensuite son duel face à Welbeck toujours (21e). L’Atlético souffrait énormément mais allait se réveiller, avec une première frape cadrée de Griezmann (33e). Et puis surtout une percée impressionnante de Thomas, qui servait, dans la surface, Griezmann qui reprenait instantanément, forçant Ospina à une parade réflexe (37e). Arsenal reprenait malgré tout sa marche en avant et poussait très fort, se retrouvant à plusieurs reprises avec 5 ou 6 joueurs dans la surface des Colchoneros ! La science défensive et l’engagement total des hommes de Simeone empêchaient l’ouverture du score jusqu’à la pause.

Griezmann fait mal à Arsenal

Au retour des vestiaires, Arsenal repartait sur un bon rythme, en privilégiant cependant moins le jeu sur les ailes, contrairement à la première période. Arc-bouté en 4-4-1 avec Griezmann en milieu droit, l’Atlético ne parvenait pas à piquer en contre mais annihilait, du bout du pied parfois, les tentatives des Gunners, qui faisaient le siège de sa surface. Et l’inévitable allait arriver. Après un beau mouvement côté gauche, Wilshere centrait au cœur de la surface. Lacazette s’élevait plus haut que tout le monde et piquait victorieusement sa tête (1-0, 61e). A noter que c’est Antoine Griezmann qui a perdu le ballon sur l’action du but. Son compère offensif de la soirée, Kevin Gameiro, était alors remplacé par Gabi, Griezmann repassant ainsi en attaque.

Arsenal continuait à pousser et mettait à contribution la défense adverse. Lacazette était proche de doubler la mise, encore de la tête sur corner (68e). Auteur d’un très bon match, le Français était dans tous les bons coups. L’Atlético souffrait énormément. Mais allait marquer ce si important but à l’extérieur. Sur un long ballon, seul Madrilène dans le camp adverse, Griezmann profitait d’une terrible erreur de Koscielny pour aller défier Ospina. Le Français devait s’y prendre à deux fois pour tromper le portier colombien (1-1, 81e) ! Une égalisation miraculeuse tant les Colchoneros étaient à la peine. Arsenal repartait directement à l’attaquat mais butait sur un Oblak exceptionnel, à l’image de cette nouvelle parade de grande classe sur une tête de Ramsey (86e). Score final 1-1. Un excellent résultat pour l’Atlético au regard du scénario de la rencontre (à 10 contre 11 durant plus de 80 minutes), tandis qu’Arsenal pourra regretter les innombrables occasions non concrétisées… Match retour dans une semaine à Madrid.

Revivez le film de la rencontre.