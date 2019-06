Avec le départ programmé de Nicolas Pépé et possiblement d’autres joueurs offensifs, le LOSC continue avec sa filière turque entamée il y a un an. Après la venue de Zeki Çelik l’été dernier en provenance d’Istanbulspor, Lille aimerait faire venir le milieu offensif de Trabzonspor Yusuf Yazici (22 ans).

D’après le média turc Fotospor, les dirigeants français sont passés à l’action. Ils auraient proposé une offre de 12 M€, plus 4 M€ de bonus et 10% à la revente sur le prochain transfert. Yazici sort d’une saison à 4 buts et 2 passes décisives en 30 matches avec son club qui, a terminé 4e de Süper Lig.