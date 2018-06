Dans la course avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pour s’offrir Alisson Becker, Liverpool aurait jeté l’éponge selon The Telegraph. Le média britannique explique que les dirigeants des Reds trouveraient la somme demandée par les Giallorossi trop élevée.

En effet, l’AS Roma souhaiterait obtenir 75 millions d’euros en cas de départ de son gardien brésilien. Face à cette situation, Liverpool serait d’ailleurs prêt à offrir une nouvelle chance à son portier, Loris Karius, malgré sa décevante finale de Ligue des Champions.