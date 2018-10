Débarqué à Liverpool cet été en provenance de l’AS Monaco, Fabinho a connu sa deuxième titularisation (après le match de Carabao Cup contre Chelsea, ndlr) sous ses nouvelles couleurs mercredi soir lors de la victoire des Reds face à l’Etoile Rouge de Belgrade (4-0). Aligné en sentinelle, l’international brésilien a brillé et donc marqué de nombreux points. Très satisfait de son joueur, Jürgen Klopp est revenu sur son match après la rencontre.

« Son cadeau d’anniversaire n’était pas qu’il fût dans la composition, c’était que nous jouions dans son système préféré avec un double-six ! Il a très bien joué et c’était agréable à voir. Il était très agressif et tout était là. Pour son premier match depuis un moment, sa deuxième titularisation depuis le début, c’était bien, vraiment bien (...) C’est assez impressionnant ce que les gens ont vu ce soir. Ça aide toujours un joueur si vous jouez un bon match : ça nous a aidés ce soir et l’a aidé. C’était le début, alors poursuivons », a expliqué le technicien allemand comme le relaye Sky Sports.